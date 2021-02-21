شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ بيراميدز بتأهله لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

وقام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى اليوم بمؤازرة فريق بيراميدز فى مباراته مع راسينج على استاد الدفاع الجوى.

وكان نادى تأهل لدور المجموعات بعد فوزه اليوم على نادى راسينج كلوب أبيدجان الايفوارى بنتيجة هدفين نظيفين ليصبح إجمالى نتيجة لقائى الذهاب والعودة أربعة أهداف نظيفة بعدما تحقق الفوز فى مباراة الذهاب فى كوت ديفوار بهدفين نظيفين.

افتتح التسجيل لفريق بيراميدز دييجو فورلان في الدقيقة 4 قبل أن يعزز رمضان صبحى تقدم الفريق السماوي بالهدف الثانى في الدقيقة 74 وكان بيراميدز حقق الفوز على الفريق الإيفوارى بنتيجة 2 / 0 في لقاء الذهاب الذى جمعهما في كوت ديفوار.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي،خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - أسامة جلال - محمد حمدي،خط الوسط: إسلام عيسى - أحمد توفيق - إيريك تراوري - نبيل دونجا - رمضان صبحي،خط الهجوم: دييجو رولان

وأدار مباراة بيراميدز وراسينج كلوب طاقم تحكيم من السودان، يقوده الحكم صبرى محمد فاضل حكما للساحة، ويعاونه أحمد ناجى صباحي المساعد الأول، والمعز على محمد حكما مساعدا ثانيا، والحكم الرابع الصادق محمد، ويراقب المباراة الصومالي هاجي يابارو، والمراقب الطبي لكوفيد 19، الدكتور محمد سلطان من مصر.