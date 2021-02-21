شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يترقب قرعة مجموعات الكونفيدرالية غدا بعد التأهل على حساب راسينج كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب نادى بيراميدز غدا الاثنين، إجراء قرعة الاتحاد الأفريقي لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية، بعد التأهل إلى دور المجموعات بعد الفوز على راسينج كلوب الإيفوارى، في المباراة التي جمعتهما اليوم فى إياب دور الـ 32 التكميلى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

افتتح التسجيل لفريق بيراميدز دييجو فورلان في الدقييقة 4 قبل أن يعزز رمضان صبحى تقدم الفريق السماوي بالهدف الثانى في الدقيقة 74 وكان بيراميدز حقق الفوز على الفريق الإيفوارى بنتيجة 2 / 0 في لقاء الذهاب الذى جمعهما في كوت ديفوار.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:حراسة المرمى: شريف إكرامي،خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - أسامة جلال - محمد حمدي،خط الوسط: إسلام عيسى - أحمد توفيق - إيريك تراوري - نبيل دونجا - رمضان صبحي،خط الهجوم: دييجو رولان

وأدار مباراة بيراميدز وراسينج كلوب طاقم تحكيم من السودان، يقوده الحكم صبرى محمد فاضل حكما للساحة، ويعاونه أحمد ناجى صباحي المساعد الأول، والمعز على محمد حكما مساعدا ثانيا، والحكم الرابع الصادق محمد، ويراقب المباراة الصومالي هاجي يابارو، والمراقب الطبي لكوفيد 19، الدكتور محمد سلطان من مصر.