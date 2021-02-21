شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يُخطر أوباما بشرط انضمامه لمعسكر مباراتى كينيا وجزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول مع يوسف أوباما لاعب الزمالك خلال الساعات الماضية، للتأكيد على أن الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى يضعه تحت الأنظار قبل إعلان قائمة الفراعنة لمباراتى كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.

وأوضح مسئولو الجهاز الفنى للفراعنة لأوباما أنه ضمن اهتمامات البدرى قبل المعسكر المقبل، بشرط الحفاظ على مستواه والاهتمام بالنواحى الدفاعية حال فقد الكرة بجانب تسريع الأداء وسرعة تمرير الكرة منعًا للبطء فى الملعب، وهو ما تفهمه اللاعب ووعد الجهاز الفنى بتطوير مستواه خلال المباريات المقبلة.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدرى، على ضم الثنائي مصطفي محمد المحترف بصفوف فريق جالاطه سراي التركي ورمضان صبحي لاعب بيراميدز لمباراتي كينيا وجزر القمر، المقرر لهما يومى 25 و29 مارس المقبل فى الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

واتفق الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة البدري مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي على أحقية المنتخب الأول في ضم أى من لاعبي المنتخب الأولمبي في المباريات الرسمية، مثل مصطفي محمد ورمضان صبحي وطاهر محمد طاهر لاعب الأهلي على أن يكون للمنتخب الأولمبى اختيار القوام الأساسي للمشاركة في اوليمبياد طوكيو 2021 في يوليو المقبل.

في سياق مختلف، كشف سيد معوض مدرب منتخب مصر أن محمد صلاح نجم ليفربول سيتواجد في معسكر الفراعنة المقبل المقرر له نهاية مارس و يتخلله مباراتان أمام جزر القمر وتوجو فى الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022.

وأضاف معوض فى ندوته بـ"الخليج 365"، أن صلاح سيتواجد في معسكر الفراعنة واللاعب لدية رغبة كبيرة لذلك، ولن تمنعه كوورنا من التواجد بسبب السفر، ووجود صلاح سيفرق الكثير من قوة الفراعنة، خاصة أنه لم يتواجد مع المنتخب الحالي سواء في مباراتي كينا و جزر القمر وتوجو بسبب الإصابة وكوورنا.

وأشار معوض إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري ومحمد بركات مدير المنتخب على تواصل دائم مع محمد صلاح، وأن نجم ليفربول تواجد في معسكر توجو للانضمام واللعب لكن الإصابة بكورونا منعته.