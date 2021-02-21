شكرا لقرائتكم خبر عن شطة: من حق الزمالك المطالبة بتأجيل مباراة تونجيث لمدة يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد المنعم شطة، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي السابق، أن الزمالك يحق له التقدم بطلب لتأجيل مباراة تونجيث السنغالي فى دوري أبطال أفريقيا؛ بسبب الظروف الطارئة، وهناك حالات تمت فيها الموافقة على طلب التأجيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة "صدى البلد"، فريق تونجيث حديث العهد بالبطولات الأفريقية، لكن الكرة السنغالية متطورة، والزمالك هدفه واحد، وهو تحقيق الفوز لتعويض فقدان نقطتين في مباراة مولودية الجزائر.