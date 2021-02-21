شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يواصل صحوته ويهزم الاتحاد السكندري بثلاثية في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق أسوان فوزا مثيرا وعريضا على الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، والمؤجلة من الأسبوع الثامن ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وذلك على استاد الإسكندرية.

خطف أسوان الأسبقية بهدف مباغت في الدقيقة الثانية من زمن المباراة عن طريق عبد العزيز موسى، فيما تكفل رزاق سيسيه بتعديل النتيجة، مسجلا هدف التعادل في الدقيقة 30، وعاد أحمد سالم صافى ليضيف الهدف الثانى لتماسيح النيل في الدقيقة 77، وعزز محمد أسامة تقدم أسوان بالهدف الثالث في الدقيقة 83.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي، حراسة المرمى: محمد صبحي، وخط الدفاع: لواي داميون أونانا، محمود رزق، السيد سالم، وفوزي الحناوي، وخط الوسط: خالد الغندور، كريم الديب، عمار حمدي، وأحمد نبيل مانجا، وخط الهجوم: رزاق سيسيه، وويليامز روماريو.

وجاء تشكيل أسوان كالتالي: عمر رضوان، أحمد سالم صافي، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، عبد العزيز موسى، عمر الحلواني، أحمد خالد، محمد اسامه، أحمد الصغيري، سولمان منساه، عمر الداحي.

بهذه النتيجة يحتل الاتحاد السكندري المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 15 نقطة من 11 مباراة، جمعها من بالفوز فى 4 مباريات والخسارة فى 4 مواجهات والتعادل فى ثلاثة مرات، وسجل لاعبوه 13 هدفا واستقبلت شباكه 16 هدفا.

فيما يحتل أسوان المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة من 13 مباراة جمعها من خلال الفوز بأربعة مباريات والتعادل فى خمس مواجهات والهزيمة فى 4 مناسبات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا، وهو الفريق الذي نجح في سجله خاليا من الهزائم في آخر 7 مباريات مع مدربه علاء عبد العال، حيث تعادل في 5 مباريات على التوالي وفاز في أخر مبارتين على المقاولون العرب والاتحاد السكندرى.

الاتحاد بقيادة مدربه حسام حسن فشل في تحقيق الفوز في آخر مبارتين أمام سيراميكا بعدما كان قريبا من خطف الثلاث نقاط وتحسين مركزه بجدول الترتيب، حيث أهدر الفريق عددا كبيرا من الفرص كان أبرزها ضربة الجزاء التي أتيحت لزعيم الثغر قبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق وأهدرها كريم الديب، قبل أن يسقط بثلاثية على ملعبه أمام أسوان.