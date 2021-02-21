شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى لـ"الخليج 365": هدفى العودة للمنتخب وهذه حقيقة عرض بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة عن سعادته بالهدف الذى سجله في فوز فريقه على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بالأمس السبت على ستاد المقاولون العرب.

قال باسم مرسي في تصريحات لـ"الخليج 365" إنه يتمنى مواصلة الأداء الجيد حتى يتمكن من العودة لصفوف المنتخب الوطنى مشيرًا إلى أنه يؤدى تدريباته ويبذل قصارى جهده من أجل إستعادة مستواه المعهود.

وكشف مهاجم مصر المقاصة حقيقة مفاوضات نادى بيراميدز مع إدارة ناديه للانضمام للفريق السماوي موضحًا أنه يركز في الملعب ولم تصله عروض رسمية من بيراميدز مؤكدا أنه يسمع عن هذه الأنباء من وسائل الإعلام.

صعد مصر المقاصة لوصافة الدوري خلف الزمالك المتصدر بعد تغلبه على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر الدوري المصري.

وعاد المقاصة لاحتلال المركز الثاني في ترتيب الدوري ليعادل إنجازه السابق، باعتبار أن أفضل انطلاقة للفريق الفيومي بالمسابقة كانت باحتلال المركز الثاني والتأهل للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه، ليكون الإنجاز الأفضل لأبناء الفيوم تحت قيادة إيهاب جلال.

واحتل المقاصة المركز الثانى بشكل مؤقت لأول مرة منذ موسم 2016 / 2017، والذي حقق فيه الفريق الفيومى المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر، وتفوق على أندية كبيرة مثل الزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري والمصري.

فيما تراجع الأهلي للمركز الثالث بجدول الدوري برصيد 21، حيث وصل المقاصة للنقطة 23، ويتبقى للفريق الأحمر 5 مباريات، بعدما ابتعد عن المشاركة في الدوري لظروف المشاركة في كأس العالم للأندية ودور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وحال الفوز في جميع المباريات سينفرد بصدارة الدوري وبفارق 4 نقاط عن الزمالك أقرب منافسيه على حصد درع الدوري.