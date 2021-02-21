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أخبار الأهلى اليوم الأحد 21 / 2 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم، الأحد الموافق 21 / 2 / 2021 العديد من الأحداث، فى مقدمتها، مواصلة الفريق الأحمر لتدريباته فى تنزانيا استعدادًا لمواجهة سيمبا فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، بالإضافة لتحدث موسيمانى مع بعض اللاعبين على رأسهم كهربا عن صعوبة تلك المواجهة .

 

الأهلى يستعيد جهود 4 لاعبين بعد رحلة تنزانيا..تعرف عليهم

يستعيد فريق الأهلي جهود 4 لاعبين من الغائبين عن صفوفه في الفترة الماضية بسبب الإصابات،حيث ينتظم الرباعي علي معلول وطاهر محمد طاهر وكريم نيدفيد وناصر ماهر في تدريبات الفريق الأحمر بعد العودة من رحلة تنزانيا .

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محمد الدماطي رئيس بعثة الأهلي يستقبل السفير المصرى فى تنزانيا

حرص محمد جابر أبو الوفا، السفير المصري في تنزانيا وطاقم السفارة على حضور مران الأهلي اليوم الأحد على ملعب جيمخانا في دار السلام، وكان في استقبالهم محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق في تنزانيا.

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موسيماني يُؤخر انطلاق مران الأهلي فى تنزانيا بسبب أرضية ملعب «جيمخانا»

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عدم بدء مران الفريق الجماعي اليوم قبل إصلاح جانب من أرضية ملعب جيمخانا الذى تقام عليه تدريبات الفريق في تنزانيا.

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جلسة خاصة تجمع موسيماني مع كهربا فى مران الأهلي بتنزانيا

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة قصيرة مع محمود كهربا، لاعب وسط الفريق، على هامش المران الجماعي للفريق الذى أقيم بعد ظهر اليوم الأحد على ملعب جيمخانا في تنزانيا.

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مدرب الأهلي يتحدث عن اللعب أمام 30 ألف مشجع والرطوبة العالية فى تنزانيا

أكد سامى قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، على أهمية مباراة الفريق المقبلة فى دورى أبطال أفريقيا أمام فريق سيمبا التنزاني، مشيرا إلى أن الأهلى يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية بحثا عن صدارة المجموعة.

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تعرف على برنامج الأهلي الغذائي قبل مواجهة سيمبا فى تنزانيا

حرص عبد الرحمن سعيد، أخصائى التغذية بالجهاز الطبى للأهلى، على إعداد برنامج غذائى خاص للاعبى الفريق على مدار الـ48 ساعة المقبلة، فى إطار التحضير لمواجهة فريق سيمبا التنزاني، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

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الأهلي يكشف صعوبات مواجهة سيمبا فى تنزانيا بدوري الأبطال

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، أن الفريق سيخوض مواجهة صعبة أمام سيمبا بطل تنزانيا، فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، موضحا أنه فريق قوى ومنظم ويتمتع بجماهيرية كبيرة فى بلاده

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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