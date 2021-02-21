شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: تواصلنا مع الخارجية لتسهيل إجراءات بعثة الزمالك فى السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه تم التواصل مع وزارة الخارجية لتسهيل إجراءات بعثة نادي الزمالك.

وأضاف صبحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" من الوارد وجود مبادرة لتوطيد العلاقات بين الأندية خاصة الاهلى والزمالك".

وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الإجتماعي خلال بطولة العالم للرماية المقامة داخل مصر.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن جميع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم للرماية وصلوا إلى مصر، لافتا إلى أن الألعاب الفردية تختلف عن الألعاب الجماعية، لأنها تكون فردية، مردفا أن نظام العمل يكون مختلفا.

ومن جانب اخر، هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، نادى بيراميدز، بتأهلهم لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان نادى بيراميدز تأهل لدور المجموعات بعد فوزه اليوم على نادى راسينج كلوب أبيدجان الايفوارى بنتيجة هدفين نظيفين، ليصبح إجمالى نتيجة لقائى الذهاب والعودة أربعة أهداف نظيفة بعدما تحقق الفوز فى مباراة الذهاب فى كوت ديفوار بهدفين نظيفين. وقام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى اليوم بمؤازرة فريق بيراميدز فى مباراته مع راسينج على ستاد الدفاع الجوى.