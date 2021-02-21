شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: تواصلنا مع الخارجية لتسهيل إجراءات بعثة الزمالك فى السنغال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه تم التواصل مع وزارة الخارجية لتسهيل إجراءات بعثة نادي الزمالك.
وأضاف صبحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" من الوارد وجود مبادرة لتوطيد العلاقات بين الأندية خاصة الاهلى والزمالك".
وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الإجتماعي خلال بطولة العالم للرماية المقامة داخل مصر.
وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن جميع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم للرماية وصلوا إلى مصر، لافتا إلى أن الألعاب الفردية تختلف عن الألعاب الجماعية، لأنها تكون فردية، مردفا أن نظام العمل يكون مختلفا.
ومن جانب اخر، هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، نادى بيراميدز، بتأهلهم لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.
وكان نادى بيراميدز تأهل لدور المجموعات بعد فوزه اليوم على نادى راسينج كلوب أبيدجان الايفوارى بنتيجة هدفين نظيفين، ليصبح إجمالى نتيجة لقائى الذهاب والعودة أربعة أهداف نظيفة بعدما تحقق الفوز فى مباراة الذهاب فى كوت ديفوار بهدفين نظيفين.
وقام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى اليوم بمؤازرة فريق بيراميدز فى مباراته مع راسينج على ستاد الدفاع الجوى.
افتتح التسجيل لفريق بيراميدز دييجو رولان في الدقيقة 4 قبل أن يعزز رمضان صبحى تقدم الفريق السماوي بالهدف الثانى في الدقيقة 74 وكان بيراميدز حقق الفوز على الفريق الإيفوارى بنتيجة 2 / 0 في لقاء الذهاب الذى جمعهما في كوت ديفوار.
وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي،خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - أسامة جلال - محمد حمدي،خط الوسط: إسلام عيسى - أحمد توفيق - إيريك تراوري - نبيل دونجا - رمضان صبحي،خط الهجوم: دييجو رولان
وأدار مباراة بيراميدز وراسينج كلوب طاقم تحكيم من السودان، يقوده الحكم صبرى محمد فاضل حكما للساحة، ويعاونه أحمد ناجى صباحي المساعد الأول، والمعز على محمد حكما مساعدا ثانيا، والحكم الرابع الصادق محمد، ويراقب المباراة الصومالي هاجي يابارو، والمراقب الطبي لكوفيد 19، الدكتور محمد سلطان من مصر.