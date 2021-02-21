شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب فرق الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأحد 21 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ترتيب جدول الدوري المصري تغييرًا بعد مباريات اليوم الأحد الموافق 21 / 2 / 2021 بالدوري المصرى، حيث فاز المقاولون على الجونة 3 /2، وتعادل الإسماعيلى مع إنبى 1 /1، وفاز أسوان على الاتحاد السكندرى 3/ 1.



ترتيب جدول الدوري المصري

ترتيب جدول الدوري المصري

يتربع الزمالك على صدارة الترتيب برصيد 29 نقطة من 12 لقاء حقق خلالها 9 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة، بينما يحل المقاصة وصيفا بـ23 نقطة من 14 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى مباراتين وخسر5 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفًا.

ويحتل الأهلي حامل اللقب المركز الثالث برصيد 21 نقطة من 9 مباريات فقط انتصر في 6 منها وتعادل 3 مرات، ويمتلك العديد من المؤجلات بسبب ارتباطه بالمشاركة في كأس العالم للأندية ودوري أبطال أفريقيا.

ترتيب جدول الدوري المصري

ويقبع نادى المصري البورسعيدي في المركز الرابع بـ20 نقطة، متساويا مع سيراميكا يليهما الجونة (19) ثم بيراميدز وإنبى (18)، ثم سموحة وأسوان وغزل المحلة بنفس الرصيد بـ17 نقطة في المراكز من التاسع إلى الحادى عشر.

وفي صراع الهبوط، يحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة، ثم البنك الأهلي (10) ثم الإسماعيلي والإنتاج الحربي بـ(9) وأخيرا وادي دجلة متذيل الترتيب بـ7 نقاط.