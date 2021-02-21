شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد من وصول الزمالك للسنغال استعدادا لمواجهة تونجيت بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق الزمالك إلى السنغال بعد ما يقرب من 24 ساعة، حيث غادرت البعثة القاهرة أمس في السابعة مساءً، لمواجهة فريق تونجيت السنغالى في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

ونشر الحساب الرسمى لنادى الزمالك على موقع "تويتر"، صورًا لوصول الفريق إلى السنغال، معلقة عليها: "وصول فريقنا إلى السنغال لمواجهة تونجيث في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا".

الزمالك كان غادر القاهرة على متن طائرة خاصة فى السابعة مساء السبت، وكان من المفترض أن تستغرق الرحلة من القاهرة إلى السنغال قرابة الثمانى ساعات، إلا أن عدم وجود تصريح بالطيران عبر الخطوط الجوية الموريتانية أدى لهبوط الطائرة فى الجزائر.

وتوجهت بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك من مطار الجزائر إلى السنغال عبر الخطوط الجوية المالية، بعدما تأزم وصول البعثة إلى السنغال عبر المجال الجوى الموريتانى، الأمر الذى تسبب فى زيادة مدة الرحلة لخمس ساعات، وسيضطر الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو لإجراء تعديل على برنامج الفريق فور الوصول.

وأصدرت إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًا وجهت خلاله الشكر لوزارات الخارجية والرياضة والطيران بعد حل أزمة سفر الفريق إلى السنغال التي أثيرت خلال الساعات الماضية.