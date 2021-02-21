شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدًا لـ"الخليج 365".. اتحاد الكرة يتراجع رسميا عن قرار استقدام الحراس الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم السماح بقيد 30 لاعبًا بالفريق الأول لكل ناد في جميع الأقسام، فى الموسم الكروى الجديد، وبالنسبة للاعبين الأجانب يسمح بقيد 5 لاعبين لكل ناد بالقسم الأول ولاعبين اثنين لكل نادٍ بالقسم الثاني ولاعب واحد لكل نادٍ بالقسم الثالث، مع معاملة اللاعب الفلسطيني معاملة اللاعب المصري بحد أقصى لاعب واحد لكل ناد، وكان الخليج 365 أشار فى وقت سابق الى تفكير اتحاد الكرة فى الغاء قرار استقدام الحراس الاجانب.

وبعد الإطلاع على توصية الأندية والرأي الفني والمصلحة العامة قرر الاتحاد استمرار عدم السماح لحراس المرمى الأجانب في أي ناد بأي قسم من الأقسام المختلفة.

وبالنسبة للناشئين قرر الاتحاد المصري مشاركة فرق الناشئين بالنادي في درجة المسابقات التي يشارك بها الفريق الأول.

كما أرسل الاتحاد المصري للجهات الأمنية مقترح اقامة اللقاء المؤجل بين الأهلي والزمالك قبل لقائهما معا في الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز خلال شهر رمضان المعظم لاستطلاع رأيها قبل اعتماد جدول المسابقة.