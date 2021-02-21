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القاهرة - سامية سيد - أهداف مباراة أسوان والاتحاد السكندري بالدوري اليوم الأحد

أهداف مباراة أسوان والاتحاد السكندري، حيث حقق فريق أسوان فوزًا مثيرًا وعريضًا على الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، والمؤجلة من الأسبوع الثامن ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وذلك على استاد الإسكندرية.

أهداف مباراة أسوان والاتحاد السكندري بالدوري اليوم الأحدخطف أسوان الأسبقية بهدف مباغت في الدقيقة الثانية من زمن المباراة عن طريق عبد العزيز موسى، فيما تكفل رزاق سيسيه بتعديل النتيجة مسجلا هدف التعادل في الدقيقة 30، وعاد أحمد سالم صافى ليضيف الهدف الثانى لتماسيح النيل في الدقيقة 77، وعزز محمد أسامة تقدم أسوان بالهدف الثالث في الدقيقة 83. أهداف مباراة أسوان والاتحاد السكندري بالدوري اليوم الأحدوجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي، حراسة المرمى: محمد صبحي، وخط الدفاع: لواي داميون أونانا، محمود رزق، السيد سالم، وفوزي الحناوي، وخط الوسط: خالد الغندور، كريم الديب، عمار حمدي، وأحمد نبيل مانجا، وخط الهجوم: رزاق سيسيه، وويليامز روماريو.