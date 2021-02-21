شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة خاصة تنقل بعثة المنتخب الوطنى إلى كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الممتد من الأسبوع الماضي الموافقة على تخصيص طائرة خاصة للمنتخب الوطني الأول في رحلته إلى كينيا لملاقاة منتخبها الوطني يوم 25 مارس المقبل ضمن تصفيات الأمم الأفريقية، وجاء ذلك في معرض موافقة اللجنة المكلفة بادارة الاتحاد على جميع طلبات المنتخب الأول دعمًا لمسيرته وتحقيق هدف التأهل لنهائيات الأمم الأفريقية.

كما قرر الاتحاد المصري في اجتماعه الذي عقد اليوم تشكيل وفد موسع من الهيئات المعنية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم المقرر انعقادها بالمغرب يوم 12 مارس المقبل لدعم المرشح المصري المهندس هاني أبو ريدة في الانتخابات التي ستجرى خلال الجمعية ويسعى خلالها المرشح المصري للحفاظ على مقعده في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ودعت اللجنة إلى اجتماع خلال الأيام المقبلة مع الشركة المنفذة لمشروع مركز المنتخبات الوطنية للإطلاع على الأعمال الإنشائية بعد استئنافها، خاصة الملاعب بعد عرضها على الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.