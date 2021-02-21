شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يحفز لاعبيه بالمكافآت بعد الفوز على الاتحاد السكندرى فى عقر داره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن مجلس إدارة النادي برئاسة اللواء أحمد سليمان، قرر صرف مكافأة فوز للاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة علاء عبد العال، بعد العرض القوي الذى قدمه أبناء الجنوب ضمن مؤجلات الجولة الثامنة بالدوري، حيث فاز أسوان على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال مصطفى أمين في تصريحات لـ ”الخليج 365”: نشكر اللاعبين والجهاز الفني على المستوى الذى قدموه، وسنصرف مكافآت الفوز للفريق كما وعد اللواء أحمد سليمان، ونطوى الصفحة سريعاً استعداداً للقاءت المقبلة، فالدوري مازال طويلاً وصعباً .

وأضاف عضو مجلس إدارة نادي أسوان: نوجه الشكر أيضاً إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان على دعمهم المستمر للفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية، وهذه هي المرة الثانية على التوالي التى نفوز على الاتحاد على أرضه وهذا حدث يستحق تحية اللاعبين عليه والجهاز الفني.

واختتم أمين: لا نطمح إلى مركز محدد ولكننا سنواصل دعم الفريق وكل اللاعبين للوصول إلى أقصى مركز يمكنهم بلوغه في ظل المنافسة القوية بالدوري.

وحقق فريق أسوان فوزا مثيرا وعريضا على الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، والمؤجلة من الأسبوع الثامن ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وذلك على استاد الإسكندرية.

خطف أسوان الأسبقية بهدف مباغت في الدقيقة الثانية من زمن المباراة عن طريق عبد العزيز موسى، فيما تكفل رزاق سيسيه بتعديل النتيجة، مسجلا هدف التعادل في الدقيقة 30، وعاد أحمد سالم صافى ليضيف الهدف الثانى لتماسيح النيل في الدقيقة 77، وعزز محمد أسامة تقدم أسوان بالهدف الثالث في الدقيقة 83.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي، حراسة المرمى: محمد صبحي، وخط الدفاع: لواي داميون أونانا، محمود رزق، السيد سالم، وفوزي الحناوي، وخط الوسط: خالد الغندور، كريم الديب، عمار حمدي، وأحمد نبيل مانجا، وخط الهجوم: رزاق سيسيه، وويليامز روماريو.

وجاء تشكيل أسوان كالتالي: عمر رضوان، أحمد سالم صافي، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، عبد العزيز موسى، عمر الحلواني، أحمد خالد، محمد اسامه، أحمد الصغيري، سولمان منساه، عمر الداحي.

بهذه النتيجة يحتل الاتحاد السكندري المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 15 نقطة من 11 مباراة، جمعها من بالفوز فى 4 مباريات والخسارة فى 4 مواجهات والتعادل فى ثلاثة مرات، وسجل لاعبوه 13 هدفا واستقبلت شباكه 16 هدفا.