شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 21 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد اليوم السبت 20 / 2 / 2021 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها وصول بعثة الزمالك إلى السنغال بعد رحلة سفر شاقة استغرت 24 ساعة ، كما أقيم اليوم مباريات فى الدورى انتهت بفوز المقاولون على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، وتعادل الإسماعيلى مع إنبى بهدف لمثله ، بينما حقق بيراميدز الفوز على راسينج كلوب بطل كوت ديفوار بهدفين نظيفين ليتأهل لدور المجموعات من الكونفيدرالية الأفريقية

بيراميدز يتأهل لمجموعات الكونفدرالية بالفوز على راسينج كلوب الإيفواري.. فيديو

حسم فريق بيراميدز تأهله لدور المجموعات بعد الفوز على راسينج كلوب الإيفواري بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد فى إياب دور الـ 32 التكميلى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

شوقى غريب يقيد محمد صلاح فى قائمة الـ50 لاعبًا الأولية لأولمبياد طوكيو

قرر شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، قيد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى فى قائمة الـ50 لاعبًا الأولية للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 والتى تنطلق فى يوليو المقبل.

إنبى يتعادل مع الإسماعيلى بهدف لمثله.. فيديو

نجح فريق إنبى في خطف نقطة التعادل من أنياب الإسماعيلى في المباراة التي أنتهت بينهما بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله والتي أقيمت باستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الرابعة عشر للدورى .