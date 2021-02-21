شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: خط دفاعنا سيئ "والكورة كانت ماشية مع أسوان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري خط الدفاع بفريقه موضحا أن الأخطاء التي ارتكبها قلبي الدفاع كلفت الفريق خسارة المباراة أمام أسوان، وقال في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن الاتحاد اتيحت له أكثر من فرصة لحسم المباراة، لكن الكرة ابتسمت لفريق أسوان "وكانت ماشية معاهم".

وتابع المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري أنه لا يملك عناصر أفضل من الموجودة بالفريق حاليا، لكنهم كانوا دون المستوى في مباراة الفريق، موضحا أن الحالة البدنية والفنية للاعبين بعد تفشي فيروس كورونا مؤخرا لم تعد لطبيعتها.

وحقق فريق أسوان فوزًا مثيرًا وعريضًا على الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، والمؤجلة من الأسبوع الثامن ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وذلك على استاد الإسكندرية.

تقدم أسوان بهدف مباغت في الدقيقة الثانية من زمن المباراة عن طريق عبد العزيز موسى، فيما تكفل رزاق سيسيه بتعديل النتيجة مسجلا هدف التعادل في الدقيقة 30، وعاد أحمد سالم صافى ليضيف الهدف الثانى لتماسيح النيل في الدقيقة 77، وعزز محمد أسامة تقدم أسوان بالهدف الثالث في الدقيقة 83.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي، حراسة المرمى: محمد صبحي، وخط الدفاع: لواي داميون أونانا، محمود رزق، السيد سالم، وفوزي الحناوي، وخط الوسط: خالد الغندور، كريم الديب، عمار حمدي، وأحمد نبيل مانجا، وخط الهجوم: رزاق سيسيه، وويليامز روماريو.