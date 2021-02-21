شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبًا في قائمة سيراميكا استعدادًا لمواجهة غزل المحلة بالكأس واستبعاد صالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، قائمة فريقه التي دخل بها معسكرًا مغلقًا مساء اليوم، في محافظة الإسكندرية استعدادًا لمواجهة غزل المحلة بكأس مصر وشهدت القائمة غياب صالح جمعة بسبب الإصابة.

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة فريق غزل المحلة، في الثانية والنصف مساء غدٍ الاثنين، على ملعب استاد حرس الحدود بمحافظة الإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وقرر المدير الفني ضم 22 لاعبا إلى معسكر تلك المباراة وهم كالتالي:

حراسة المرمى: محمود شكري - عامر عامر.

خط الدفاع: رجب بكار - وليد عبد المنعم - طارق سامي - خالد صبحي - سيف تقا - فابريس نجاه - محمود صقر.

خط الوسط: ضياء قنديل - عاشور الأدهم - محمود نبيل - عبدالرحمن بودي - رجب عمران - محمد إبراهيم.

خط الهجوم: أحمد غنيم - شادي حسين - مصطفى ميسي - وينفول كوبينا - ماكسويل باكوه - شريف دابو - أحمد ياسر ريان.

أكد فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا غياب صالح جمعة ومحمد توني لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن لقاء غزل المحلة المقبل في بطولة كأس مصر.

وأشار رضوان إلى أن الأشعة أثبتت إصابة صالح جمعة بشد من الدرجة الثانية في عضلة السمانة،تعرض له في لقاء الاتحاد السكندري السابق،بينما أصيب محمد توني في نفس اللقاء بكدمة قوية في عضلة الفخذ، وهناك تورم وصعوبة في المشي، ومشاركته في الكأس بات أمر صعب.

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا،لمسحة طبية من أجل الكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، قبل خوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الإنين المقبل على ملعب ستاد حرس الحدود بمحافظة الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

تأتي المسحة الطبية في إطار تعليمات اتحاد الكرة المصري، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تجري الأندية مسحات بشكل مستمر، قبل خوض أي مباراة في مسابقة الدوري الممتاز أو بطولة كأس مصر.