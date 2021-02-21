شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين حكما لمباراة النجم الساحلى ويانج بافالوز بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدير الحكم المصرى إبراهيم نور الدين مباراة العودة بين النجم الرياضي الساحلي و ضيفه يانج بافالوز غدا الاثنين، في إطار الدور التمهيدى الأخير لكأس الكونفدرالية الأفريقية، بناء على قرار لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، ويضم طاقم التحكيم المصرى كل من إبراهيم نور الدين كحكم ساحة، ويساعده كل من : سمير جمال مساعد أول، وأحمد توفيق طلب مساعد ثان، وأحمد الغندور حكما رابعا.

وتأجل اللقاء 24 ساعة ليقام غدا الاثنين بدلا من اليوم الأحد بسبب تأخر وصول الفريق الضيف إلى تونس بسبب مشكلة فى الطيران حيث كان من المقرر أن المقرر أن يصل لتونس عن طريق جنوب افريقيا التى رفضت استقبال يانج بافالوز بسبب جائحة كورونا، ليتم تغيير خطوط الطيران ومن المقرر أن تصل البعثة الى تونس غدا لتقام المباراة فى نفس يوم الوصول.