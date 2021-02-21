شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد توفيق: بيراميدز هدفه لقب الكونفدرالية.. ولا ننظر للمنافسين بالمجموعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، عن سعادته بالفوز على فريق راسينج كلوب بطل كوت ديفوار، بهدفين دون مقابل، والتأهل لدور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية.

قال توفيق: "دخلنا المباراة وهدفنا الفوز وتأكيد التأهل والتعليمات من المدير الفنى كانت بضرورة استكمال الانتصارات وتأكيد الفوز على بطل كوت ديفوار مرة أخرى".

وأضاف: "أنهينا الشوط الأول بشكل جيد فى أبيدجان ونجحنا فى تكرار الفوز اليوم، وجميع اللاعبين قدموا مباراة جيدة، ونسعى لمواصلة الانتصارات والمُضى قُدما فى البطولة حتى التتويج بلقبها فى النهاية، بعدما كنا قريبين من اللقب فى النسخة الماضية".

وعن تراجع الفريق فى الشوط الثانى للدفاع، قال أحمد توفيق: "عقب الهدفين شعرنا بأن المباراة أصبحت لنا، فلعبنا بهدوء لإنهاء اللقاء بشكل أفضل وبدون إصابات أو إجهاد، والفترة المقبلة سيكون التركيز فى بطولة الدورى الممتاز، والفريق تعرض لسوء توفيق فى العديد من المباريات، والفوز اليوم سيكون دفعة لنا فى الفترة المقبلة".

وأضاف: "الفريق لا ينظر للمنافسين الذين سيقعون معه فى نفس المجموعة بدور المجموعات، فى القرعة التى تقام غدا، لتحديد المجموعات؛ لأن هدف الفريق هو التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية مهما كانت الخصوم، وإدارة بيراميدز تعاقدت مع مجموعة رائعة من اللاعبين فى الموسم الحالى، وقادرون على تحسين نتائج الفريق والتتويج بالبطولات".