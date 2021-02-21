اتحاد الكرة يعلن 7 قرارات من اجتماعه الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، نتائج الاجتماع الذي عقدته اليوم الأحد، والذي شهد الاستقرار على تخصيص طائرة خاصة لمنتخب مصر في رحلته إلى كينيا، بالإضافة لموعد مقترح للقاء القمة المؤجل بين الأهلي والزمالك في دوري We المصري.

ووفقًا لبيان رسمي نشره اتحاد الكرة، فإن القرارات السبعة التي تم إتخاذها جاءت كالتالي:

- الموافقة على تخصيص طائرة خاصة للمنتخب الوطني الأول في رحلته إلى كينيا لملاقاة منتخبها الوطني يوم 25 مارس ضمن تصفيات الأمم الأفريقية، كما تقرر أن يرأس البعثة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد ومعه أحمد حسام عوض عضو الاتحاد، على أن يتولى محمد الشواربي عضو الاتحاد مصاحبة الفريق منذ عودته وحتى مباراته مع جزر القمر بالقاهرة المحدد لها يوم 29 مارس في التصفيات نفسها.

- تشكيل وفد موسع من الهيئات المعنية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم المقرر انعقادها بالمغرب يوم 12 مارس المقبل لدعم المرشح المصري المهندس هاني أبو ريدة في الانتخابات التي ستجرى خلال الجمعية ويسعى خلالها المرشح المصري للحفاظ على مقعده في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

- دعت اللجنة إلى اجتماع خلال الأيام المقبلة مع الشركة المنفذة لمشروع مركز المنتخبات الوطنية للإطلاع على الأعمال الإنشائية بعد استئنافها، خاصة الملاعب بعد عرضها على الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

- السماح بقيد 30 لاعبا بالفريق الأول لكل ناد في جميع الأقسام، وبالنسبة للاعبين الأجانب يسمح بقيد 5 لاعبين لكل ناد بالقسم الأول ولاعبين اثنين لكل ناد بالقسم الثاني ولاعب واحد لكل ناد بالقسم الثالث، مع معاملة اللاعب الفلسطيني معاملة اللاعب المصري بحد أقصى لاعب واحد لكل ناد.

- استمرار عدم السماح لحراس المرمى الأجانب في أي ناد بأي قسم من الأقسام المختلفة.

- مشاركة فرق الناشئين بالنادي في درجة المسابقات التي يشارك بها الفريق الأول.

- ارسال مقترح للجهات الأمنية لاقامة اللقاء المؤجل بين الأهلي والزمالك قبل لقائهما معا في الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز خلال شهر رمضان المعظم لاستطلاع رأيها قبل اعتماد جدول المسابقة.