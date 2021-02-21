الزمالك: طلبنا تأجيل مباراة تونجيت لمدة 24 ساعة وفقًا للائحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أعلن نادي الزمالك أنه تقدم بطلب من أجل تأجيل مباراة الفريق أمام تونجيت السنغالي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لمدة 24 ساعة وفقًا للائحة.

وقال نادي الزمالك في بيان نشره اليوم: "طالبت اللجنة المكلفة بادارة نادي الزمالك تأجيل مباراة الفريق أمام مضيفه تونجيت السنغالي بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الثلاثاء المقبل".

وأضاف: "خاطبت اللجنة الاتحاد المصري لكرة القدم ليقوم بدوره بمخاطبة الاتحاد الإفريقي (كاف) لتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة وذلك وفقا للائحة والتي تنص على إمكانية تأجيل المباراة في حالة وجود ظرف طارئ".

وواصل: "كانت بعثة الفريق قد تأخرت في الوصول للسنغال بسبب ظروف الطيران قبل أن تتدخل الإدارة وتخاطب الجهات المسئولة التي أنهت الأزمة ووصلت البعثة مساء اليوم للسنغال".

وأوضح نادي الزمالك أن هناك حالات مشابهة تم تأجيلها بالبطولات الإفريقية ومن بينها مباراة النجم الساحلي وبوفالوز الاسواتيني والتي تم تأجيلها لمدة 24 ساعة.