الزمالك: طلبنا تأجيل مواجهة تيونجيت 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف عصام سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، مساء اليوم الأحد، عن كواليس أزمة وصول بعثة فريق الكرة بالنادي إلى السنغال لمواجهة تيونجيت في الجولة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.

وخاطبت اللجنة المكلفة بادارة نادي الزمالك الاتحاد المصري لكرة القدم ليقوم بدوره بمخاطبة الاتحاد الإفريقي "كاف" لتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة وذلك وفقا للائحة والتي تنص على إمكانية تأجيل المباراة في حالة وجود ظرف طارئ .

وأكد الزمالك أن هناك حالات مشابهة تم تأجيلها بالبطولات الإفريقية ومن بينها مباراة النجم الساحلي وبوفالوز الاسواتيني والتي تم تأجيلها لمدة 24 ساعة .

وقال سالم في تصريحات لقناة صدى البلد:" أسباب أزمة تأخر وصول بعثة الزمالك إلى السنغال تعود لقرار موريتانيا بغلق الأجواء الجوية ، والبعثة ظلت في الجزائر أكثر من 10 ساعات".

وأضاف:" هناك محاولة لتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة بسبب الأحداث التي صاحبت البعثة وتأخر وصولها".

وتابع:" نتواصل مع الاتحاد الإفريقي لتأجيل المباراة ليوم اخر لإعطاء فرصة لراحة اللاعبين بسبب الظروف التي مرت بها البعثة".

وأوضح، أنه يفضل تأجيل المباراة، لافتا أن القرار في نهاية الأمر في يد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وأتم:" الزمالك مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية أمام تيونجيت السنغالي بعد التعادل أمام مولودية الجزائر في القاهرة".

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة تيونجيت، بعد الأزمة التي صاحبت الرحلة طوال الساعات الماضية.

وكانت بعثة الزمالك قد تأخرت عن الوصول للسنغال لمواجهة تيونجيت السنغالي بدوري أبطال أفريقيا بعد عدم السماح للطائرة الخاصة بالطيران فوق الأراضي الموريتانية.

ويستعد الزمالك لمواجهة توينجيت السنغالي يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، على ملعب لات ديور، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الزمالك وتوينجيت يتواجدان في المجموعة الرابعة رفقة كل من الترجي التونسي ومولودية الجزائر.