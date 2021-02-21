"5 أجانب ومنع الحراس غير المصريين".. اتحاد الكرة يعلن تعليمات قيد الموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلنت لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، عدد من إجراءات وتعليمات القيد في الموسم المقبل من المسابقات المصرية، وذلك بناء على الاجتماع الذي عقدته اليوم، الأحد.

ووفقًا لما ذكره اتحاد الكرة في بيان رسمي، فإنه تقرر السماح لكل نادِ بقيد 30 لاعبًا من بينهم خمسة أجانب بالنسبة لأندية القسم الأول، ولاعبين أثنين لأندية القسم الثاني، وواحد فقط لفرق القسم الثالث.

وأوضح اتحاد الكرة في بيانه، أن اللاعب الفلسطيني فقط دون غيره سيعامل معاملة اللاعب المصري في قوائم الأندية، بحد أقصى لاعب واحد فقط لكل فريق.

وتراجع اتحاد الكرة عن فكرة السماح بتعاقد الأندية مع حراس مرمى أجانب، موضحًا أنه بعد الإطلاع على التوصيات والرأي الفني والمصلحة العامة فإنه تقرر عدم السماح بالأمر لأي نادِ.

وشدد اتحاد الكرة على أن عدم السماح بالتعاقد مع حراس مرمى أجانب سيكون لكل الفرق بجميع الأقسام والدرجات في المسابقات المصرية.

واختتم اتحاد الكرة بيانه بالإشارة إلى قرار مشاركة فرق الناشئين في كل مادِ في درجة المسابقات التي يشارك بها الفريق الأول.