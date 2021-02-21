تقرير.. لقب يمنح التفوق للأهلي على بايرن وريال مدريد وبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في القرن الـ21 فرض الأهلي نفسه على الساحة المحلية والأفريقية بفضل البطولات التي حققها "الشياطين الحمر" وهو ما جعل بطل أفريقيا يصعد في ست مناسبات لكأس العالم للأندية، والحصول على الميدالية البرونزية في مناسبتين عامي 2016 و2021.

الأهلي في الموسم المنقضي استطاع التتويج بثلاث بطولات من خلال الحصول على الدوري والكأس ودوري أبطال أفريقيا إلى جانب وجود إمكانية المنافسة على لقبي السوبر المصري والأفريقي.

"جلوبل سوكر" عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، وضعت الأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات في القرن الـ21 وهو ما شهد تواجد الأهلي في الصدارة.

وتواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في الإمارات خلال ديسمبر الماضي من أجل الحصول على جائزة نادي القرن الأفريقي إلى جانب اعتبار ابناء الجزيرة الفريق الأول في الشرق الأوسط من حيث التتويج بالبطولات.

وجاء الأهلي في زعامة الأندية على الصعيد الدولي من حيث التتويج بالبطولات في القرن الـ21، حيث توّج "الشياطين الحمر" بـ45 لقبًا كان آخرها الفوز بلقب كأس مصر على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح.

وجاء بطل ألمانيا وأوروبا بايرن ميونيخ في الترتيب الثاني بـ44 لقبًا، حيث شهدت الفترة الماضية حصول النادي البافاري على السداسية من خلال الفوز بلقب الدوري والكأس والسوبر المحلي ثم الفوز بدوري أبطال أوروبا والسوبر وكأس العالم للأندية.

وتواجد فريق نادي لينكولن ريد أمبس والمتواجد في جبل طارق بالترتيب الثالث برصيد 40 لقب متفوقًا على العملاق البرتغالي بورتو بفارق خمسة ألقاب.

نادي برشلونة احتل الترتيب الخامس برصيد 34 بطولة متساويًا مع العملاق الأسكتلندي سيلتيك والذي فرض نفسه على الساحة المحلية في المواسم الأخيرة من خلال الفوز بالدوري في آخر تسع نسخ.

الترتيب السابع والثامن شهد تواجد كل من شاختار دونيسك الأوكراني والفريق الأكثر مشاركة في كأس العالم للأندية أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا وأوقيانوسيا حيث توّج الثنائي بـ33 لقبًا.

ويعتبر فريق أوكلاند سيتي أكثر فريق شارك في بطولة كأس العالم للأندية بواقع تسع مرات حيث كان من المفترض أن يشارك الفريق في المونديال الأخير والتي أقيمت بقطر إلا أن ظروف جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) منعت بطل أوقيانوسيا من المشاركة.

العملاق الإسباني الآخر ريال مدريد إلى جانب فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان تواجدا في الترتيب التاسع والعاشر من خلال التتويج بـ30 لقبًا.

ويعتبر الفريق الملكي زعيمًا للكرة الأوروبية في القرن الـ21 بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في خمس مناسبات من بينهم ثلاث مرات متتالية بواقع (2015 - 2016) (2016 - 2017) (2017 - 2018).