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اتحاد الكرة يخاطب الأمن لإقامة لقاء الأهلي والزمالك المؤجل في رمضان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلنت لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، تقدمها بمقترح إلى الجهات الأمنية في مصر لإقامة المباراة المؤجلة بين فريقي الأهلي والزمالك في دوري We المصري خلال شهر رمضان المقبل.

ووفقًا لبيان رسمي نشره اتحاد الكرة حول نتائج اجتماع لجنة إدارته الممتد، فإن مسؤولي الجبلاية يرغبون في إقامة اللقاء قبل موعد مواجهة الفريقين بالدور الثاني.

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي مع الزمالك في الجولة الرابعة من ، إلا أن المواجهة تم تأجيلها لأجل غير مسمى.

وينتظر اتحاد الكرة المصري قرار الجهات الأمنية بالموافقة أو الرفض، قبل اعتماد جدول مباريات المسابقة في الفترة المقبلة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

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