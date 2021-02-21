أسوان يهزم الاتحاد بثلاثية على أرضه في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق أسوان فوزًا على نظيره الاتحاد، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 3 أهداف لهدف، في لقاء مؤجل من الجولة الـ8 بدوري we المصري.

وسجل أسوان الهدف الأول في وقت مبكر بعد مرور دقيقتين عن طريق اللاعب عبد العزيز موسى، لكن اللاعب سيسيه تمكن من إدراك التعادل لفريق الاتحاد في الدقيقة 30.

وجاء الهدف الثاني لفريق أسوان في الدقيقة 78 عن طريق اللاعب أحمد سالم صافي، قبل أن يضيف محمد أسامة الهدف الثالث في الدقيقة 83.

وبتلك النتيجة، رفع فريق اسوان رصيده إلى 17 نقطة بالتساوي مع سموحة صاحب المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

ودخل فريق الاتحاد السكندري بتشكيل مكون من:

"محمد صبحي، مانجا، داميون، محمود رزق، معاذ الحناوي، عمار حمدي، خالد الغندور، السيد سالم، كريم الديب، ويليامز، رزاق سيسيه".

ملخص المباراة

وبعد مرور دقيقتين سجل عبد العزيز موسى هدفا مبكرا لفريق أسوان ليحرج الاتحاد صاحب الأرض.

وعقب تسجيل الهدف، ضغط فريق الاتحاد واستحوذ على الكرة في محاولة لإدراك هدف التعادل، لكن واجهه تراجع أسوان إلى مناطقه الدفاعية واللعب على الكرات المرتدة.

وشهدت الدقيقة 12 أول هجمة خطيرة لفريق الاتحاد، بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق كريم الديب، لتصل إلى المهاجم سيسيه لكنه حولها برأسه أعلى العارضة.

وأهدر رزاق سيسيه فرصة خطيرة في الدقيقة 17 بعدما اخترق دفاع أسوان بمهارة خاصة وسدد نحو المرمى لكن الحارس عمر رضوان تصدى للكرة وأبعدها لركلة ركنية.

وتعاطف القائم مرة أخرى مع فريق أسوان في الدقيقة 24، بعدما تقدم الحارس عمر رضوان ليستغل خالد الغندور تقدمه ويرسل كرة ساقطة في المرمى لكنها تصطدم بالقائم.

وتمكن فريق الاتحاد من إدراك التعادل في الدقيقة 30 عن طريق المهاجم رزاق سيسيه، بعد تمريرة خلف المدافعين ليمر من الحارس ويسكن الكرة في الشباك، ويرفض بعدها الاحتفال.

وسقط عمر رضوان حارس أسوان بعد الاصطدام بلاعب الاتحاد عمار حمدي في الدقيقة 52 ليتوقف اللعب ويدخل الجهاز الطبي لفريق أسوان للإطمئنان على الحارس.

وفي الدقيقة 58 سجل معاذ الحناوي هدفا لفريق الاتحاد، لكن الحكم ألغاه واحتسب لمسة يد ضد لاعب الاتحاد.

وسدد محمد أسامة لاعب أسوان تصويبة أرضية في الدقيقة 76، لكن الحارس محمد صبحي تصدى لها ببراعة وأخرج الكرة لركلة ركنية.

وترجم فريق أسوان خطورته لهدف في الدقيقة 78 بعد عرضية متقنة من عمرو الحلواني حولها أحمد سالم صافي لهدف في شباك مرمى الاتحاد.

وسجل محمد أسامة الهدف الثالث لفريق أسوان في الدقيقة 83 وسط غفلة دفاعية من جانب لاعبي الاتحاد.