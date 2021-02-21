بعثة الزمالك تصل السنغال لمواجهة تيونجيت بدوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة تيونجيت، بعد الأزمة التي صاحبت الرحلة طوال الساعات الماضية,

وكانت بعثة الزمالك قد تأخرت عن الوصول للسنغال لمواجهة تيونجيت السنغالي بدوري أبطال أفريقيا بعد عدم السماح للطائرة الخاصة بالطيران فوق الأراضي الموريتانية.

وقامت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بتقديم الشكر لمسؤولي الدولة في وزارة الطيران المدني وكذلك الخارجية ووزارة الشباب والرياضة على التدخل والاستجابة بشكل سريع لحل أزمة رحلة الزمالك للسنغال.

ويستعد الزمالك لمواجهة توينجيت السنغالي يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، على ملعب لات ديور، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الزمالك وتوينجيت يتواجدان في المجموعة الرابعة رفقة كل من الترجي التونسي ومولودية الجزائر.