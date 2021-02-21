بمشاركة النني.. سيتي يكتفي بـ75 ثانية لدك مدافع آرسنال في عقر داره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

واصل مانشستر سيتي مشواره دون تعثر بعد الفوز على مضيفه آرسنال بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن الجولة الـ25 من الدوري الانجليزي "بريميرليج" على ستاد الإمارات.

واستطاع مان سيتي أن يرفع رصيده بعد الفوز في المباراة إلى 59 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب، وفي الجانب الأخر ظل آرسنال بـ34 نقطة في المركز العاشر بين أندية بريميرليج.

التشكيل

تشكيل آرسنال: بيرند لينو؛ هيكتور بيليرين، روب هولدينج، بابلو ماري، كيران تيرني، محمد النني، جرانيت تشاكا، بوكايو ساكا، مارتن أوديجارد؛ نيكولا بيبي، بيير إميريك أوباميانج.

تشكيل مانشستر سيتي: ايدرسون؛ جواو كانسيلو، روبن دياز، جون ستونز، أوليكسندر رينتشينكو؛ فيرناندينيو، إلكاي جوندوجان، بيرناردو سيلفا؛ رياض محرز، كيفن دي بروين، رحيم ستيرلينج.

أحداث المباراة

لم ينتظر مانشستر سيتي كثيرًا من أجل التسجيل وبعد 75 ثانية فقط لعب رياض محرز عرضية بالقدم اليسرى من جهة اليمين واستقبلها ستيرلينج برأسية في شباك آرسنال.

وأهدر رحيم ستيرلينج فرصة مضاعفة النتيجة في الدقيقة 6 من عمر المباراة بعدما حصل على الكرة خلف خط دفاع آرسنال لكن عاد هولدينج سريعًا ووضع قدم تجاه الكرة فلم يتمكن الانجليزي الدولي من التعامل معها وأمسكها لينو.

وحاول آرسنال بعد 15 دقيقة مضطربة مرت بسلام ولم يستقبل فيها الفريق سوى هدف وحيد، أن يبادل مان سيتي الهجمات عن طريق الإرتداد الهجومي السريع لكن ظل هذا العمل بلا فاعلية بفضل التظيم الجيد من جانب الضيوف.

وسدد آرسنال أول كرة تجاه مرمى إيدرسون في الدقيقة 30 من خلال كيران تيرني الذي صوبها قوية وأمسكها حارس مانشستر سيتي على مرتين.

ومضى الربع ساعة الثاني من المباراة بشكل هادئ مع تمركز الفريقين الجيد الدفاعي، وعدم استغلال مانشستر سيتي لأي ثغرة في صفوف آرسنال بسبب التأخر في نقل الكرة والتعامل معها.

وسنحت فرصة خطيرة من أجل التسجيل لأرسنال في الدقيقة 43 بعدما استلم نيكولا بيبي الكرة في الجانب الأيمن وحاول التمرير إلى بيليرين المتقدم في عمق منطقة الجزاء لكن جوندوجان قطع الكرة وعادت للإيفواري الذي سدد مباشرة كرة بجوار القائم الأيمن.

وتألق لينو ليحرم جوندوجان من تسجيل هدف مضاعفة النتيجة لمانشستر سيتي في الدقيقة 56 بعدما سدد الألماني كرة من خارج منطقة الجزاء حولها حارس آرسنال لركنية.

وقام محمد النني بإبعاد لكرة عرضية أرسلها كانسيلو في الدقيقة 57 قبل أن يصل إليها جون ستونز المتقدم فذهبت إلى دي بروين على حدود منطقة الجزاء وصوبها قوية.

واستغل محمد النني خطأ دفاعي من مانشستر سيتي في الدقيقة 73 بعدما أعاد كانسيلو الكرة إلى ايدرسون بشكل خاطئ فشتتها تجاه لاعب المنتخب المصري الذي صوبها مباشرة تجاه المرمى لكنها أتت بجوار القائم.

وأهدر كانسيلو فرصة خطيرة في الدقيقة 81 من عمر المباراة لصالح مانشستر سيتي بعدما سددها بوجه القدم الخارجي تجاه القائم البعيد من مسافة قريبة لكنها خرجت لضربة مرمى.

واستخلص محمد النني كرة بشكل رائع من ستيرلينج في الدقيقة 84 ليمنع فرصة خطيرة للضيوف كان يمكن أن تقتل المباراة.

وودع محمد النني المباراة، في الدقيقة 86 بعدما قرر ميكيل أرتيتا الدفع بداني سيبايوس بدلًا منه.

وانتهت المباراة بفوز متصدر جدول الترتيب ليواصل سلسلة الانتصارات المتتالية في البطولة.