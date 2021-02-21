تقرير.. الزمالك الأقرب للتتويج.. موقف الأهلي من الصراع على لقب اليد 2019 - 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

لم يختلف الصراع على لقب دوري المحترفين للموسم الجديد عن موسم 2019-2020، حيث يتنافس القطبان الزمالك والأهلي على لقب دوري اليد للموسم القديم الذي يتبقى فيه الجولتان الأخيرتان من المسابقة المحلية.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد موعد استكمال الجولتين، حيث تقام الجولة السادسة يوم الخميس 1 إبريل المقبل 2021، بينما تقام الجولة السابعة والأخيرة يوم الجمعه 2 إبريل 2021، وستقام الجولتان بنفس الشروط التي بدأت بها المسابقة في هذا الموسم، بقوائم الموسم الماضي.

وجاء ترتيب مرحلة المنافسة على لقب دوري المحترفين موسم 2019-2020، كالتالي:

الزمالك في المركز الأول برصيد 34 نقطة، يليه الأهلي ثانيا برصيد 32 نقطة، وطلائع الجيش ثالثا برصيد 30 نقطة.

بينما جاء سبورتنج رابعا برصيد 22 نقطة، متفوقا على هليوبوليس صاحب نفس الرصيد بفارق الأهداف.

ويحل الأوليمبي في المركز السادس برصيد 19 نقطة، ويحل سموحة سابعا برصيد 19 نقطة، والبنك الأهلي يتذيل هذه المرحلة برصيد 13 نقطة.

وتنص لوائح المسابقة بالاتحاد المصري لكرة اليد على منح الفريق الفائز ثلاث نقاط، والخاسر نقطة واحدة، بينما في حالة التعادل يحصل الفريقان على نقطتين.

ونستعرض لكم خلال السطور التالية موقف الزمالك والأهلي من المنافسة على اللقب:

فرص الزمالك:

يحتاج الزمالك لفوز في مباراة وتعادل أخرى، أو التعادل في المباراتين كحد أدنى للتتويج باللقب.

وحتى في حالة خسارة الزمالك من سبورتنج مع الفوز على الأهلي يضمن له اللقب أيضا.

أما في حالة فوز الزمالك في مباراة سبورتنج، وخسارة الأهلي مباراته أمام طلائع الجيش، سيتوج الأبيض باللقب دون النظر لمباراة القمة في الجولة الأخيرة.

فرص الأهلي:

يحتاج الأهلي للفوز في مباراتيه (الجيش والزمالك)، مع تعثر الزمالك في مباراة سبورتنج سواء بالخسارة أو التعادل ليتوج الأحمر باللقب.

ومن الممكن أن يتوج الأهلي باللقب حتى في حالة التعادل أمام طلائع الجيش، بشرط الفوز أمام الزمالك، وخسارة الزمالك أمام سبورتنج.

مباراة فاصلة:

قد يتم اللجوء لمباراة فاصلة بين الزمالك والأهلي لتحديد بطل الدوري في حالتين:

فوز الأهلي أمام طلائع الجيش والزمالك، مع فوز الزمالك أمام سبورتنج.

تعادل الأهلي مع طلائع الجيش والفوز أمام الزمالك، مع تعادل الزمالك أمام سبورتنج

دورة فاصلة:

سيحدث ذلك في حالة واحدة وهي خسارة الزمالك من سبورتنج والأهلي، وفوز طلائع الجيش على الأهلي والأوليمبي، يتساوي الزمالك والأهلي وطلائع الجيش برصيد 36 نقطة لكل منهما، ليتم إقامة دورة فاصلة بين الثلاثة فرق لتحديد بطل المسابقة.