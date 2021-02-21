الامارات | تأهل الرجاء وشبيبة القبائل وأهلي بنغازي وبيراميدز لدور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية

شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل الرجاء وشبيبة القبائل وأهلي بنغازي وبيراميدز لدور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل الرجاء البيضاوي المغربي لمرحلة المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، عقب فوزه 6 / 5 بركلات الترجيح على مضيفه الاتحاد المنستيري التونسي اليوم الأحد في إياب دور الـ32 الإضافي للمسابقة القارية.

وانتهى الوقت الأصلي لمباراة الإياب بفوز الاتحاد المنستيري بهدف نظيف حمل توقيع إلياس الجلاصي في الدقيقة 39، وهي نفس النتيجة التي تغلب بها الرجاء على منافسه التونسي في لقاء الذهاب الذي جرى بالمغرب الأسبوع الماضي، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح بعد تعادلهما في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة، لتبتسم في النهاية لمصلحة الفريق المغربي.

وبلغ شبيبة القبائل الجزائري دور المجموعات أيضا، بتغلبه 1 / صفر على ضيفه الملعب المالي، ليواصل مسيرته في البطولة، بعدما تفوق بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، التي تم الاحتكام إليها، بعد تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

ويدين الشبيبة بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه بدر الدين سوياد، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الرابعة.

وكان لقاء الذهاب الذي جرى بين الفريقين بالعاصمة المالية باماكو، قد انتهى بفوز الفريق المالي 2 / 1.

وصعد بيراميدز المصري، وصيف بطل النسخة الماضية للمسابقة، إلى مرحلة المجموعات، عقب انتصاره 2 / صفر على راسينج كلوب أبيدجان الإيفواري، مكررا فوزه بنفس النتيجة في لقاء الذهاب.

وافتتح الأوروجواياني دييجو رولان التسجيل للفريق المصري في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف رمضان صبحي الهدف الثاني في الدقيقة 74.

ولحق أهلي بنغازي الليبي بركب المتأهلين لمرحلة المجموعات، إثر فوزه 8 / 7 بركلات الترجيح على مضيفه موتيمبا بيمبي من الكونغو الديمقراطية.

كان لقاء الإياب الذي أقيم بين الفريقين قد انتهى بالتعادل 1 / 1، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح، التي حسمها الفريق الليبي لمصلحته.

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