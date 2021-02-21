الامارات | كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز تجمع أفضل المواهب المحلية والعالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز تجمع أفضل المواهب المحلية والعالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكلت النسخة الثامنة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز أفضل فرصة لخيول قفز الحواجز والفرسان على حد سواء، في وضع دولة الإمارات بمقدمة الوجهات الرياضية والترفيهية للعالم كافة، حيث استضاف نادي أبوظبي للفروسية أفضل المواهب المحلية والدولية في رياضة الفروسية، وتنافس 131 متسابقًا من 26 دولة مختلفة على مدى ثلاثة أيام، وضمت البطولة مواهب قفز الحواجز والمبتدئين من بين 12 فئة مختلفة موزعة على هذه أيام. للتنافس على جوائز وصلت مجموعها إلى 525 ألف درهم إماراتي.

أقيمت بطولة الكأس تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، "أم الإمارات". وبتوجيهات من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ورئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات.

وقال بيان صحافي: "حققت الكأس السنوية أهدافها الأساسية في تشجيع الشباب والمواطنين الإماراتيين على المشاركة في الرياضة، ورياضات الفروسية على وجه الخصوص، باعتبارها إرثاً من أجدادنا الذي تركوه للأجيال وإن الإقبال من الفارسات والفرسان المحليين والدوليين يترجم هذا النجاح بالأرقام ويرسل رسالة أمل من أبوظبي إلى عالم الرياضة".

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