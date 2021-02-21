الامارات | الزمالك يعلن إنتهاء أزمة فريق الكرة بالجزائر

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن إنتهاء أزمة فريق الكرة بالجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الزمالك المصري أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم غادرت الجزائر منذ قليل في طريقها إلى السنغال استعداداً لمواجهة تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وذكر نادي الزمالك في بيان رسمي اليوم الأحد أن بعد الأزمة التي حدثت لفريق الكرة خلال الساعات الماضية بالجزائر قامت اللجنة المكلفة بإدارة النادي بتشكيل لجنة طارئة لإدارة أزمة الفريق الأخيرة.

وكان فريق الكرة بالنادي علق بالجزائر وسط رفض دخول الطائرة الخاصة بالنادي للمسار الجوي من الجزائر للسنغال قبل أن تتدخل إدارة الزمالك بعمل اتصالات مع كافة الجهات المسؤولة لحل الأزمة.

وأضاف الزمالك أن كافة الجهات المسؤولة في مصر استجابت للاتصالات التي جرت معها خاصة وأنه يمثل مصر في البطولة الإفريقية و أسفرت تلك الجهود عن حل الأزمة.

وأوضح البيان:"تحركت الطائرة منذ قليل من الجزائر إلى السنغال عبر المسار الجوي بدولة موريتانيا".

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