الامارات | إنتر يعلن "الغضب" على ميلان ويحلق في صدارة الدوري الإيطالي

شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر يعلن "الغضب" على ميلان ويحلق في صدارة الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم إنتر (ديربي الغضب) لصالحه، وواصل التحليق في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / صفر على مضيفه وجاره اللدود ميلان اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة الثالثة والعشرين للمسابقة.

ارتفع رصيد إنتر، الذي حافظ على صحوته في المسابقة عقب تحقيق انتصاره الرابع على التوالي، إلى 53 نقطة في الصدارة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه ميلان، الذي تلقى هزيمته الثانية على التوالي، عقب خسارته أمام سبيزيا في الأسبوع الماضي، والتي تسببت في فقدانه الصدارة في المرحلة الماضية.

وافتتح النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز التسجيل لإنتر مبكرا في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 57، فيما أضاف البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الثالث في الدقيقة 66.

بهذا الهدف، انفرد لوكاكو بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 17 هدفا، متفوقا بفارق هدف على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، صاحب المركز الثاني.

يأتي هذا الفوز، ليواصل إنتر تفوقه على ميلان للمباراة الثانية على التوالي، بعدما سبق أن تغلب عليه 2 / 1 في المواجهة الأخيرة التي جرت بينهما بدور الثمانية في بطولة كأس إيطاليا الشهر الماضي.

كما ثأر إنتر لخسارته 1 / 2 أمام ميلان في لقاء الفريقين الذي جرى بجولة الذهاب ببطولة الدوري خلال الموسم الحالي.

في المقابل، جاءت تلك الخسارة لتضاعف من حالة الإحباط لدى جماهير ميلان، على خلفية تراجع نتائج الفريق بالمسابقة في الفترة الأخيرة، حيث تعد هذه هي الخسارة الرابعة للفريق في مبارياته الثماني الأخيرة بالمسابقة.

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