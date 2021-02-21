الامارات | بعثة الزمالك عالقة في الجزائر.. والكشف عن المتسبب في الأزمة

شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك عالقة في الجزائر.. والكشف عن المتسبب في الأزمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علقت بعثة نادي الزمالك المصري في مطار الجزائر خلال توجهها إلى السنغال لمواجهة فريق تونغيث، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بسبب عدم حصول طائرة البعثة على تصاريح دخول الأجواء الموريتانية الأمر الذي تتحمله شركة الطيران المسؤولة عن تسيير الرحلة، بحسب سفيرة مصر بالسنغال نهى خضر.

وقالت صحيفة "المصري اليوم" على لسان نهى خضر: "الزمالك لم يصل حتى الآن لوجود مشكلة في الطيران، وحالياً الفريق في الجزائر، وليس لديه تصريح لدخول الأجواء الموريتانية (المؤدية إلى السنغال)"، مضيفة "أن الطائرة أقلعت مرتين وحاولت دخول موريتانيا إلا انه لم يسمح لها بالدخول، وحالياً هناك محاولات للوصول عن طريق المغرب ونتابع معهم".

وأوضحت: "كان من المفترض وصول البعثة إلى السنغال في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، ومن ثم بدء التدريبات حالياً، ولكن البعثة فوجئت خلال دخولها الأجواء الموريتانية بعدم وجود تصريح، وهذا خطأ شركة الطيران".

من جهتها، أشارت وسائل الإعلام المصرية إلى أن بعثة الزمالك شرعت في حل جديد إذ ستغادر مطار الجزائر متجهة إلى مالي ومنها إلى السنغال في رحلة تستغرق خمس ساعات الأمر الذي قد يصيب اللاعبين بالإرهاق الكبير.

يذكر أن الزمالك تعادل في الجولة الأولى لدوري أبطال أفريقيا مع مولدية الجزائر من دون أهداف، ويأمل الوصول إلى السنغال والعودة بالنقاط الثلاثة لمواصلة البحث عن إحدى بطاقتي التأهل للدور الثاني من المجموعة التي تضم أيضاً الترجي التونسي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news