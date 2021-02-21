الامارات | ديوكوفيتش يهزم ميدفيديف ويفوز بأستراليا المفتوحة للمرة التاسعة

شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش يهزم ميدفيديف ويفوز بأستراليا المفتوحة للمرة التاسعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سحق المصنف الأول الصربي نوفاك ديوكوفيتش منافسه الروسي دانييل ميدفيديف 7-5 و6-2 و6-2 ليتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة التاسعة معززا بذلك رقمه القياسي غير المسبوق.

وبفوزه اليوم على ملعب رود ليفر في ملبورن يحرز ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا اللقب رقم 18 في البطولات الأربع الكبرى ويقترب من الرقم القياسي العالمي لعدد مرات التتويج في هذه البطولات وهو 20 لقبا والمسجل باسم السويسري روجر فيدرر والإسباني رفائيل نادال.

ومثلما حدث في مواجهة النمساوي دومينيك تيم في نهائي العام الماضي فإن ديوكوفيتش واجه اليوم منافسا يتوق بكل قوة للنجاح.

لكن ميدفيديف، بعكس تيم الذي صمد طوال خمس مجموعات، لم يشكل مطلقا تهديدا لديوكوفيتش طوال مواجهة اليوم.

وأثبت ديوكوفيتش خطأ الرأي القائل إن مسيرة ميدفيديف الخالية من الهزيمة على مدار 20 مباراة متتالية ستكون في صالح اللاعب الروسي وإن الضغط الأكبر سيكون على حامل اللقب.

وكسر ديوكوفيتش إرسال ميدفيديف سبع مرات وكان تفوقه كاسحا طوال المباراة التي حسمها بكرة رائعة بعد تقدمه للشبكة وعانق أفراد طاقمه التدريبي بعد الحسم.

وبهذا الفوز فإن ديوكوفيتش لم يخسر في تسع مباريات نهائية خاضها في ملاعب ملبورن بارك وهو انجاز غير مسبوق أيضا.

وبهذا التتويج أيضا عادل ديوكوفيتش الرقم القياسي لنادال بالفوز بسادس لقب كبير بعد اتمام عامه 30.

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