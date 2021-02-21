الامارات | أول لاعب سوري يسجل في دوري أبطال أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن أول لاعب سوري يسجل في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشادت صحيفة "تاغ تسايتونغ" الألمانية بلاعب بوروسيا دورتموند محمود داوود، كأول لاعب سوري ينجح في وضع بصمته في دوري أبطال أوروبا، بعد أن سجل لصالح فريقه في شباك إشبيليه في أهم بطولات القارة، في لقاء فاز به دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأوضحت الصحيفة، أن: "داوود الذي يحمل الجنسيتين السورية والألمانية، بات أول لاعب سوري يسجل هدفاً في دوري أبطال أوروبا".

وسطلت الصحيفة الضوء على مسيرة اللاعب ونجاحاته منذ قدومه من مدينة عامودا في محافظة الحسكة السورية إلى ألمانيا برفقة عائلته في العام 1996، قبل أن يخوض في عام 2014 مباراته الأولى مع فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، واتبعها بالانتقال في صيف 2017 إلى ناديه الحالي بوروسيا دورتموند بصفقة بلغت قيمتها 12 مليون يورو، كما حقق اللاعب السوري مع فريقه الجديد بطولة كأس السوبر الألماني عام 2019، بعد الفوز على بايرن ميونيخ.

وسبق لمحمود داوود تمثيل المنتخب الألماني تحت 21 عاماً، وحصد معه بطولة أوروبا في بولندا عام 2014، كما لعب 32 مباراة في الدوري الألماني، و3 مباريات في كأس السوبر، و6 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

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