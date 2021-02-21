شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يحفز اللاعبين قبل مواجهة تونجيث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، رئيس نادي الزمالك، على الحديث مع اللاعبين فور وصولهم إلى السنغال لتحفيزهم على خوض مباراة قوية والعودة بالثلاث نقاط أمام تونجيث السنغالي بدوري أبطال إفريقيا.

جاء ذلك في حضور إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية بالنادي، وأشرف قاسم، المشرف العام على الفريق، وعبدالحليم على، مدير الكرة، مؤكدًا أن الجميع يثق في قدرة اللاعبين على الفوز رغم رحلة الطيران الشاقة للفريق والتي استغرقت قرابة الـ٢٤ ساعة، ولكن الجميع هدفه إسعاد الجماهير البيضاء، ومواصلة المشوار الإفريقي.

ووصلت بعثة الزمالك إلى العاصمة السنغالية داكار بعد رحلة طيران شاقة للغاية استمرت ٢٣ ساعة تخللها الترانزيت في مطار حاسي مسعود بالجزائر.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، علمًا بأنه تعادل في الجولة الأولى سلبيًا أمام مولودية الجزائر.