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مران خفيف للاعبين بفندق الإقامة بالسنغال

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو خوض اللاعبين مرانًا خفيفًا بفندق الإقامة بعد الوصول إلى السنغال لمواجهة تونجيث.

جاء ذلك بعد إلغاء المران الذي كان من المقرر خوضه على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة اليوم، نظرًا لحالة الإرهاق التي سيطرت على اللاعبين من رحلة الطيران الشاقة.

ووصلت بعثة الزمالك إلى العاصمة السنغالية داكار بعد رحلة طيران شاقة للغاية استمرت ٢٣ ساعة تخللها الترانزيت لمرتين في مطار حاسي مسعود بالجزائر.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا علما بأنه تعادل في الجولة الأولى سلبيا أمام مولودية الجزائر.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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