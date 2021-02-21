شكرا لقرائتكم خبر عن «قاسم» و«عبد الحليم» يحفزان لاعبى الزمالك بعد الوصول للسنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وعبدالحليم على، مدير الكرة بالفريق، عدة جلسات مع لاعبي الفريق بشكل فردي لتحفيزهم للفوز بمواجهة تونجيث السنغالي بدوري أبطال إفريقيا.

ونقل «قاسم» و«علي» للاعبين خبراتهما الأفريقية مؤكدين ثقتهما في قدرة الفريق على الفوز بالمباراة.

ووصلت بعثة الزمالك إلى العاصمة السنغالية داكار بعد رحلة طيران شاقة للغاية استمرت ٢٣ ساعة تخللها الترانزيت لمرتين في مطار حاسي مسعود بالجزائر. ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا علما بأنه تعادل في الجولة الأولى سلبيا أمام مولودية الجزائر.