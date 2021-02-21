شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل مصر في السنغال يستقبل بعثة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص القنصل المصري بالسنغال عامر مزروع، على استقبال بعثة فريق الكرة بنادي الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، رئيس النادي، في العاصمة السنغالية داكار بعد رحلة طيران شاقة للغاية استمرت ٢٣ ساعة تخللها ترانزيت في مطار حاسي مسعود بالجزائر.

كما تواجد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي، وحمادة الدالي، إداري الفريق، في استقبال البعثة في ظل حضورهما مبكرًا قبل بعثة الفريق بـ ٤٨ ساعة للترتيب للبعثة.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، علمًا بأنه تعادل في الجولة الأولى سلبيًا أمام مولودية الجزائر.