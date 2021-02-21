شكرا لقرائتكم خبر عن «أروابارينا»: أغلقنا ملف بطل كوت ديفوار من أجل الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه سعيد بالفوز مرة أخرى على راسينج كلوب بهدفين دون مقابل وتأكيد التأهل لدور المجموعات، موضحًا أن الأداء كان جيدًا في دقائق كبيرة، مشددًا على أن التركيز الآن منصب على لقاء الجونة، المحدد له الخميس، في الدوري لأنه مهم في المشوار المحلي بعد انتهاء المهمة الإفريقية بشكل مؤقت حاليًا.

وأوضح أن عددا كبيرا من المصابين في مرحلة استشفاء وتأهيل، ومع دخول الفريق في مرحلة صعبة من المنافسة في الدوري والكونفدرالية وكأس مصر فإنه يحتاج كل العناصر ويتمنى أن يستعيد الفريق كل القوة الضاربة، خاصة أن المشوار صعب ويحتاج لجميع اللاعبين.

وشدد على أن الموسم لا يزال طويلًا وهناك مباريات مهمة وبحاجة للجميع والكل سيحصل على الفرصة، موجهًا الشكر لجميع لاعبيه على الأداء المميز لافتًا إلى أنه يطمع في أداء أفضل في المرحلة المقبلة وتحقيق المزيد من الانتصارات محليًا وقاريًا.