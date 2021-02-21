شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يلجأ للعين السخنة قبل مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة البوسني دراجان، حصول لاعبي فريقه على راحة سلبية لمدة يومين عقب لقاء إنبي والذي أقيم على ملعب ستاد النادي الإسماعيلي.

يأتي هذا لحاجة الفريق لفرصه لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من المباريات المتتالية التي خاضها الفريق في الفترة الأخيرة دون الحصول على راحة، ما تسبب في خسارة أكثر من لاعب بسبب الإصابات.

ومن المقرر أن يعود فريق الإسماعيلي للتدريبات، يوم الأربعاء القادم، استعدادًا للسفر إلى العين السخنة لخوض معسكر مغلق هناك لمدة أسبوعًا استعدادًا لمواجهة الأهلي المقرر لها 10 من مارس المقبل.