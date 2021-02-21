شكرا لقرائتكم خبر عن «سترلينج» يقود مانشستر سيتي لانتصار جديد على أرسنال بمشاركة «النني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصلت آلة انتصارات مانشستر سيتي عملها بلا هوادة بفوزه 1- صفر على أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل هدف رحيم سترلينج بعد 75 ثانية، اليوم الأحد.

ووقف دفاع أرسنال في سكون وهو يتابع ضربة رأس سترلينج عقب تمريرة عرضية من رياض محرز، وكان الهدف كافيا ليحقق سيتي انتصاره 18 على التوالي في جميع المسابقات ويحافظ على تفوقه بفارق عشر نقاط في الصدارة.

واستحوذ الفريق الزائر على الكرة وصنع العديد من الفرص لكنه لم ينجح في الإجهاز على أرسنال، رغم أن إيدرسون حارس سيتي نادرا ما ظهر في الصورة.

وبعد انتصاره 13 على التوالي في الدوري، رفع فريق المدرب بيب جوارديولا رصيده إلى 59 نقطة من 25 مباراة، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الثاني ولديه 49 بعد تغلبه 2-1 على مضيفه أستون فيلا. ويحتل أرسنال المركز العاشر بعد هزيمته الثالثة في آخر أربع مباريات.

يذكر أن النجم المصري محمد النني شارك أساسيًا في المباراة مع أرسنال واستبدل في الدقيقة 86 بالإسباني داني سيبايوس.