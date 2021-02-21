شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يبدأ الاستعداد لمعركة لاتسيو في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى بايرن ميونخ لمسح أحزانه بالدوري الألماني البوندسليجا عقب السقوط أمام أينتراخت فرانكفورت أمس السبت بهدفين مقابل هدف في الجولة 22 من الدوري الألماني وهي الخسارة الثالثة للبافاري هذا الموسم.

بعد هذه الهزيمة تجمد رصيد بايرن ميونخ عند 49 نقطة محتلًا صدارة الدوري الألماني بفارق 5 نقاط عن لايبزيج، الذي سقط أمام ليفربول بهدفين نظيفين في جولة الذهاب لدور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبدأ بايرن ميونخ الاستعداد لمعركة لاتسيو الإيطالي المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء على أرض ملعب الأولمبيكو بالعاصمة روما في ذهاب دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، الذي توج بها الفريق الألماني في النسخة الماضية.

وسيكون توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، خارج هذا اللقاء، بعد إصابته بفيروس كورونا خلال بطولة مونديال الأندية الذي توج بها الفريق الألماني وحصد السداسية في موسم كروي تاريخي للنادي.