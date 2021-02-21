شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواصل نزيف النقاط أمام إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق الإسماعيلي نزيف النقاط وتعادل مع ضيفه إنبي بنتيجة (1-1)، مساء اليوم الأحد، في استاد الإسماعيلية، ضمن الجولة 14 للدوري المصري الممتاز.

سجل للإسماعيلي المهاجم محمد الشامي في الدقيقة 6، لكن البديل الصاعد محمد شريف حتحوت كان له رأي آخر وسجل هدف التعادل لإنبي في الدقيقة 89.

ولم يحقق الإسماعيلي الفوز على مدار 7 مباريات متتالية بالدوري المصري، وبالتحديد منذ أن تغلب على أسوان بنتيجة 2-0، يوم 29 ديسمبر الماضي.

ورفع الإسماعيلي رصيده بقيادة مديره الفني البوسني دراجان يوفيتش إلى 9 نقاط في المركز 16 وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي.