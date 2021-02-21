شكرا لقرائتكم خبر عن «مورينيو» يحقق رقمًا كارثيًّا مع توتنهام في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، تلقى ضربة موجعة عقب سقوط فريقه أمام وست هام يونايتد بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم.

«مورينيو» حقق أسوأ انطلاقة له في عالم التدريب مع فريق توتنهام، ووفقًا لشبكة «أوبتا» فإن «مورينيو» حصد 81 نقطة في أول 50 مباراة له مع توتنهام الذي استلم تدريبه خلال الموسم الماضي خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

أضاف التقرير: تعد هذه أدنى حصيلة لـ«مورينيو» في أول 50 مباراة له خلال مسيرته كمدرب مع الفرق التي تولى الإشراف عليها في مسابقات الدوري، وجنى مورينيو 124 نقطة في أول 50 مباراة له مع بورتو، و126 نقطة في فترته الأولى مع تشيلسي، و113 مع إنتر ميلان، و123 مع ريال مدريد و114 في فترته الثانية مع تشيلسي، و95 مع مانشستر يونايتد.