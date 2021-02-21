شكرا لقرائتكم خبر عن «هالاند» يُبهر شركات الإحصاء فى ألمانيا ويخيّب ظنها بأرقام قياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عندما سجل هالاند هدفه رقم 25 في دورى الدرجة الأولى الألمانى، بقميص بوروسيا دورتموند في مباراته 25 مع الفريق، فاق المهاجم، البالغ عمره 20 عامًا، التوقعات بالتأكيد، لكن للمرة الأولى كان بإمكان المحللين تقدير حسابات دقيقة عنه.

وسجل هالاند 7 أهداف أكثر مما توقع موقع (اكسبيكتد جولز) للإحصاءات الذي توقع متوسط 18.15 هدف، ليبرهن اللاعب النرويجى على براعته في التسجيل من مواقف صعبة.

وتستند مقاييس الموقع على جودة الفرص وعوامل مثل مسافة الهدف وزاوية التسديد وعدد المنافسين في مسار اللاعب ووضع حارس المرمى، قبل مقارنة ذلك بآلاف المواقف الشبيهة في الماضى.

واقتحم موقع (اكسبيكتد جولز) مجال كرة القدم قبل وقت قريب، لكنه يثبت أقدامه بالتدريج في عالم الإحصاءات، لشرح أداء اللاعبين والفرق بأدق التفاصيل.

وتعاقدت رابطة الدورى الألمانى مع شركة أمازون ويب سيرفسز، لإمدادها بالإحصاءات وعرضها في الوقت المناسب أمام الجمهور الذي يمكنه أن يحدد بنفسه، إن كان يجب أن يتحسن مستوى اللاعبين في جوانب محددة.

وقال سيمون رولفس، المدير الرياضى لباير ليفركوزن، السفير التقنى لشركة أمازون: «هذه الإحصاءات تعرض الحقيقة، والآن أصبحت الأعذار أقل أمام اللاعبين».

وأضاف: «لكن لأى لاعب يريد أن يكون أفضل وأن يتطور، أعتقد أنه سيساعده أن يحلل مستواه بنفسه، وقد يود اللاعبون أن يجهزوا أنفسهم بشكل أفضل».

والحصول على أكبر كم من المعلومات سلاح مميز للمدرب، وقال رولفس إن مدرب ليفركوزن بيتر بوش من أكبر المشجعين للإحصاءات.

وأوضح رولفس: «لدينا شخص يجلس في منصة لمشاهدة المباراة ويحلل البيانات ويرسلها لمقاعد البدلاء، وكان لهذا تأثير في قرارات المدرب».

وتابع: «فى وقت سابق، كان يحصل المدربون على التشكيلات فقط، لكن يمكنهم الآن رؤية بيانات مفصلة تساعدهم في بناء خطط أفضل».

كما يعتقد أن البيانات الجديدة تشكل كنزا لمكتشفى المواهب، وتساعد الأندية عند إبرام الصفقات.

وواصل: «ما يهم حقًا عند البحث عن لاعبين جدد، هو جمع معلومات متنوعة من مباريات مختلفة. عند جمع البيانات تكون الرؤية أكثر وضوحا وموضوعية، بدلًا من الاعتماد على رأى شخصى منفرد».