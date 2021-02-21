شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يتلقي اتصالًا هاتفيًا من الجهاز الفني للمنتخب الوطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى رمضان صبحي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، اتصالًا هاتفيًا من الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة حسام البدري، عقب نهاية مباراة راسينج كلوب الإيفواري، بالكونفيدرالية.

وكان رمضان صبحي قد سجل هدفًا على الطريقة العالمية، في شباك راسينج الإيفواري، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بأربعة أهداف دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث تأهل بيراميدز إلى دور المجموعات للبطولة الإفريقية.

وأجرى «البدري» اتصالًا هاتفيًا باللاعب أشاد بمستواه خلال الفترة الأخيرة مع فريق بيراميدز، مؤكدًا أنه سيكون متواجدًا في معسكر الفراعنة المقبل.

وتلقى اتحاد الكرة خطابًا رسميًا من «كاف»، يفيد بإقامة مباراة المنتخب مع كينيا يوم 25 مارس المقبل، على أن تُقام مواجهة جزر القمر في القاهرة يوم 29 من الشهر نفسه.