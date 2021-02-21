شكرا لقرائتكم خبر عن «رولان».. صفقة يناير الشتوية تتألق مع بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاجأ نادي بيراميدز،عشاق الكرة المصرية في اللحظات الأخيرة من الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، بالتعاقد مع الدولي الأوروجويانى دييجو رولان لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، فيما تألق خلال مشاركاته الأولى مع الفريق.

وسجل دييجو رولان ثالث أهدافه مع فريق بيراميدز، اليوم الأحد، أمام راسينج كلوب الإيفواري، بعدما سجل سابقًا في بطولة الدوري أمام إنبي وطلائع الجيش.

ويعد «رولان» أحد نجوم منتخب أوروجواى في السنوات الماضية في ظل القدرات الفنية والبدنية التي يمتكلها ومشاركته في العديد من البطولات القارية الكبري.