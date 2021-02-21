شكرا لقرائتكم خبر عن بهدف رائع.. «رمضان» يقود بيراميدز للفوز على راسينج كلوب 2-0 في الكونفيدرالية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح نادي بيراميدز في تحقيق الفوز على راسينج كلوب الإيفواري بهدفين نظيفين في إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، والذي أقيم على استاد الدفاع الجوي، اليوم الأحد.

وتقدم بيراميدز مبكرًا عن طريق دييجو رولان في الدقيقة الرابعة، فيما أضاف رمضان صبحي الهدف الثاني لبيراميدز بشكل رائع بعد مراوغته لمدافعين في الدقيقة 74، لينتهي اللقاء بفوز الفريق المصري بهدفين نظيفين.

وكان بيراميدز قد فاز في الذهاب بالنتيجة نفسها ليتأهل إلى دور المجموعات على حساب منافسه الإيفواري بمجموع المباراتين 4-0.